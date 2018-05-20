Онлайн-видеотрансляция, Канада-США: хоккей, ЧМ, матч за 3-е место

В Копенгагене две североамериканские сборные разыграют бронзу мирового первенства.

Сегодня в Копенгагене (Дания) завершается чемпионат мира по хоккею, где в матче за бронзовые медали сойдутся команды Канады и США.

Американцы накануне с крупным счетом проиграли действующим чемпионами мира - сборной Швеции - 0:6, а канадцы сенсационно проиграли команде Швейцарии - 2:3.

Матч Канада-США начнется в Копенгагене в 16.45 по киевскому времени.