Онлайн-видеотрансляция, Канада-США: хоккей, ЧМ, матч за 3-е место

16:40, 20 мая 2018
Хоккей
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Reuters

Американцы накануне с крупным счетом проиграли действующим чемпионами мира - сборной Швеции - 0:6, а канадцы сенсационно проиграли команде Швейцарии - 2:3.

Матч Канада-США начнется в Копенгагене в 16.45 по киевскому времени.

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Теги: #ЧМ-2018#расписание матчей хоккей ЧМ-2018