Онлайн-видеотрансляция, Канада-США: хоккей, ЧМ, матч за 3-е место
16:40, 20 мая 2018Хоккей
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В Копенгагене две североамериканские сборные разыграют бронзу мирового первенства.
Reuters
Сегодня в Копенгагене (Дания) завершается чемпионат мира по хоккею, где в матче за бронзовые медали сойдутся команды Канады и США.
Американцы накануне с крупным счетом проиграли действующим чемпионами мира - сборной Швеции - 0:6, а канадцы сенсационно проиграли команде Швейцарии - 2:3.
Матч Канада-США начнется в Копенгагене в 16.45 по киевскому времени.
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