Тамп-Бэй обыграла Вашингтон и близка к выходу в финал Кубка Стэнли

Счет в полуфинальной серии - 3:2.

В рамках полуфинальной серии плей-офф НХЛ - розыгрыша Кубка Стэнли - состоялся один поединок. "Тампа-Бэй" обыграла дома "Вашингтон" и впервые вышла вперед в серии - 3:2. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Счет в серии 3:2 Шайбы: 1:0 – 1 Пакетт (Кэллахан), 2:0 – 9 Палат (Кучеров), 3:0 – 20 Кэллахан (Куниц, Строльман), 3:1 – 24 Кузнецов (Оши, Нисканен), 3:2 – 58 Овечкин (Эллер, Карлсон)

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