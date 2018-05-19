Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду и вышла в финал ЧМ по хоккею
22:33, 19 мая 2018Хоккей
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В решающем матче швейцарцы сыграют с командой Швеции.
Игроки сборной Швейцарии обыграли Канаду в полуфинале ЧМ / Reuters
В Копенгагене (Дания) завершился полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Швейцарии обыграла команду Канады.
Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Европейская команда выиграла один из трех пероиодов. В первой 20-минутке счет открыли швейцарцы - 1:0, второй период завершился вничью - 2:1, третий также победителя не выявил - 3:2.
Дубль на счету лидера сборной Швейцарии Гаэтана Хааса. Еще один точный бросок на счету Тристана Шервея.
В перовом полуфинале в субботу днем сборная Швеции разгромила команду США - 6:0.
Финал и матча за 3-е место состоится в воскресенье, 20 мая.
Сборные Швеции и Швейцарии встречались в финале ЧМ-2013. Тогда намного сильнее в решающем матче оказались игроки сборной Швеции - 5:1.
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