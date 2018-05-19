Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду и вышла в финал ЧМ по хоккею

В решающем матче швейцарцы сыграют с командой Швеции.

В Копенгагене (Дания) завершился полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Швейцарии обыграла команду Канады.

Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Европейская команда выиграла один из трех пероиодов. В первой 20-минутке счет открыли швейцарцы - 1:0, второй период завершился вничью - 2:1, третий также победителя не выявил - 3:2.

Дубль на счету лидера сборной Швейцарии Гаэтана Хааса. Еще один точный бросок на счету Тристана Шервея.

В перовом полуфинале в субботу днем сборная Швеции разгромила команду США - 6:0.

Финал и матча за 3-е место состоится в воскресенье, 20 мая.

Сборные Швеции и Швейцарии встречались в финале ЧМ-2013. Тогда намного сильнее в решающем матче оказались игроки сборной Швеции - 5:1.