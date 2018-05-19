"Вегас" обыграл "Виннипег" и вплотную приблизился к выходу в финал Кубка Стэнли

Матч завершился со счетом 3:2, а в серии теперь счет 3-1.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге новичок сезона "Вегас Голден Найтс" в четвертом матче финала Западной конференции снова обыграл "Виннипег Джетс", теперь со счетом 3:2 - и оказался в одном шаге от финала Кубка Стэнли (3-1 в серии).

Новичок лиги "Вегас", проводящий первый сезон в НХЛ, не просто не сдается, а доминирует в битве с "Виннипегом", сообщает официальный сайт лиги.

Уже на третьей минуте счет открыл форвард "Голден Найтс" Уильям Карлссон. Это случилось в большинстве, когда у "Джетс" за неправильную атаку Райана Карпентера был удален защитник Тайлер Майерс. Выигранное вбрасывание в чужой зоне, и игроки "Вегаса" двумя пасами разрезают защиту гостей, отдавая шайбу на свободное пространство. Райлли Смит - налево на Джонатана Маршессо - тот направо на Уильяма Карлссона, который здорово бросает, привстав на левое колено.

Море атак "Виннипега". Голевые моменты у Патрика Лайне, Брайана Литтла, Блэйка Уилера, снова у Литтла. Наконец, в середине второго периода большинство уже у "Джетс". Это Томаш Носек наказан за подножку против Джейкоба Трубы. Во время комбинационной атаки Лайне получает передачу в "офисе Овечкина" - в левом кругу вбрасывания и вкладывает всю душу в мощнейший щелчок - 1:1.

Но не успел "Виннипег" почувствовать свое преимущество, ухватиться за ничью, как снова начал уступать. Меньше, чем через минуту Носек исправился, забив свой первый гол в этом плей-офф. Это Пьер-Эдуар Бельмар объехал ворота, подловив Коннора Хеллебака на нерасторопности, и Носек вогнал шайбу с пятачка - 2:1.

Снова атаки "Джетс", пытающихся спасти игру. На 46-й минуте Майерс завершает атаку, причем это не все сразу поняли. Шайба после его щелчка пробила щитки голкипера Марка-Андре Флери. Все получилось так быстро, что арбитрам пришлось изучать видеоповтор - 2:2.

Но вот интересная статистика: "Виннипег" проиграл все семь матчей, когда уступал после двух периодов. Ничейный счет держался меньше восьми минут. "Вегас" опять вышел вперед, когда Смит совершил перехват во время атаки "Виннипега", пролетел по левому флангу и резким кистевым броском переиграл Хеллебака - 3:2.

На этот гол у гостей уже не нашлось аргументов. Таким образом, в этой серии "Голден Найтс" одержали две победы на своей T-Mobile Arena. Еще надо сказать, что Маршессо (9+9=18 очков) повторил бомбардирский рекорд для игроков, чьи команды впервые участвуют в плей-офф. Столько же очков набирал Джуд Друэн ("Айлендерс"-1975) и Игорь Ларионов ("Сан-Хосе"-1994).

"Мы побеждаем в таких матчах в девяти случаях из десяти. Сегодня был как раз десятый случай, - убежден капитан "Джетс" Блэйк Уилер. - Наша команда проделала хорошую работу, создала много голевых моментов. Но их голкипер снова делал экстраординарные сэйвы. Очень классный игрок. Это был его матч".

Также отметим Флери - вратарь "Вегаса" снова показал себя героем, сделав 35 сэйвов. Вообще Марк-Андре выиграл 12 из 17 матчей в финалах конференций за карьеру. А в последних трех поединках Флери пропускал в среднем 1,67 шайбы и отражал 95,2% бросков.

Пятый матч серии пройдет в Виннипеге в воскресенье в 15:00 (ET) - в 22:00 по киевскому времени.