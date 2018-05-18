"Тампа" обыграла "Вашингтон" и сравняла счет в серии полуфинала Кубка Стэнли

Матч закончился со счетом 4:2, а в серии теперь - 2-2.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялся четвертый матч полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги, в котором "Тампа Бей Лайтнинг" обыграла "Вашингтон Кэпиталз" и сравняла счет в серии.

Игра завершилась со счетом 4:2, а счет в серии стал 2-2, сообщает официальный сайт лиги.

Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Энтони Сирелли забросили шайбы "Лайтнинг" в матче, который практически в одиночку вытащил для них Андрей Василевский. Российский голкипер сделал 36 сэйвов.

Любопытно, что "Кэпиталз" доминировали на протяжении большей части встречи и перебросали "Молний" - 38-20. Шайбы "Столичных" забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Выиграв оба матча в Вашингтоне, "Тампа" сравняла счет в серии, в которой пока побеждают исключительно гости.

Вашингтон – Тампа-Бэй – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Счет в серии 2:2

Шайбы: 1:0 – 4 Орлов (Нисканен, Оши), 1:1 – 5 Пойнт (Джонсон, Гурде), 1:2 – 8 Стэмкос ( Миллер, Пойнт), 2:2 – 25 Кузнецов (Уилсон, Овечкин), 2:3 – 51 Киллорн (Сергачев, Палат), 2:4 – 59 Чирелли