Финляндия вслед за Россией осталась без медалей чемпионата мира по хоккею

00:09, 18 мая 2018
Хоккей
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Финляндия - Швейцария / REUTERS

Сразу три матча завершились со счетом 3:2. США с таким счетом переиграли Чехию,  Финляндия сенсационно уступила Швейцарии, а Швеция с трудом одолела Латвию. 

Напомним, как сообщал УНИАН, сборная России потерпела поражение от Канады - 4:5 в овертайме и останется без медалей чемпионата мира.

Чемпионат мира (Дания).

1/4 финала

Россия - Канада  4:5 (ОТ)

США - Чехия - 3:2

Швеция - Латвия - 3:2

Финляндия - Швейцария - 2:3

Таким образом, в полуфинальных матчах сыграют:

Швеция — США 

Канада — Швейцария 

Полуфиналы состоятся 19 мая.

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Теги: #чемпионат мира по хоккею