Финляндия вслед за Россией осталась без медалей чемпионата мира по хоккею

Финны сенсационно в четвертьфинале уступили сборной Швейцарии.

Завершились все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею–2018.

Сразу три матча завершились со счетом 3:2. США с таким счетом переиграли Чехию, Финляндия сенсационно уступила Швейцарии, а Швеция с трудом одолела Латвию.

Напомним, как сообщал УНИАН, сборная России потерпела поражение от Канады - 4:5 в овертайме и останется без медалей чемпионата мира.

Чемпионат мира (Дания).

1/4 финала

Россия - Канада 4:5 (ОТ)

США - Чехия - 3:2

Швеция - Латвия - 3:2

Финляндия - Швейцария - 2:3

Таким образом, в полуфинальных матчах сыграют:

Швеция — США

Канада — Швейцария

Полуфиналы состоятся 19 мая.