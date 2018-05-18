Финляндия вслед за Россией осталась без медалей чемпионата мира по хоккею
00:09, 18 мая 2018Хоккей
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Финны сенсационно в четвертьфинале уступили сборной Швейцарии.
Финляндия - Швейцария / REUTERS
Завершились все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею–2018.
Сразу три матча завершились со счетом 3:2. США с таким счетом переиграли Чехию, Финляндия сенсационно уступила Швейцарии, а Швеция с трудом одолела Латвию.
Напомним, как сообщал УНИАН, сборная России потерпела поражение от Канады - 4:5 в овертайме и останется без медалей чемпионата мира.
Чемпионат мира (Дания).
1/4 финала
Россия - Канада 4:5 (ОТ)
США - Чехия - 3:2
Швеция - Латвия - 3:2
Финляндия - Швейцария - 2:3
Таким образом, в полуфинальных матчах сыграют:
Швеция — США
Канада — Швейцария
Полуфиналы состоятся 19 мая.
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