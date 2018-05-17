Канада обыграла Россию и стала полуфиналистом чемпионата мира по хоккею

Поединок завершился в овертайме победой канадцев - 5:4.

Сборная Канады обыграла команду России в четвертьфинале чемпионата мира и стала полуфиналистом турнира.

Канадцы по ходу матча вели в счете 2:0, 3:2 и 4:3, но россияне постоянно отыгрывались и довели поединок до овертайма.

Героем встречи стал Райан О’Райлли, забросивший победную шайбу сборной Канады в конце 5-й минуты дополнительного времени.

В субботу сборная Канады сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем другой четвертьфинальной пары Финляндия – Швейцария.

А вот россияне упустили шанс стать второй сборной в истории, которой удалось бы выиграть Олимпиаду и чемпионат мира в один год. В 2006-м подобное удалось шведам.

Также прервалась четырехлетняя серия сборной России с медалями на чемпионатах мира: «золото» в 2014-м в Минске, «серебро» в 2015-м в Праге и две «бронзы» в 2016-м и 2017-м в Москве и Кельне соответственно.

Чемпионат мира.

Четвертьфинал (Копенгаген, Дания):

Россия – Канада 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

0:1 – Парейко (Макдэвид, Эберле – бол.) – 04:45, 0:2 – Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Парейко – бол.) – 31:51, 1:2 – Михеев (Анисимов, Зайцев) – 32:53, 2:2 – Барабанов (Дадонов – 6 на 5) – 37:32, 2:3 – Туррис (Шварц) – 47:11, 3:3 – Андронов (Зайцев, Сошников) – 48:44, 3:4 – Дюбуа (Джост) – 52:36, 4:4 – Анисимов (Григоренко, Зайцев) – 54:34, 4:5 – О’Райлли (Макдэвид, Экблад – бол.) – 64:57.