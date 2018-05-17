Вегас обыграл Виннипег и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли

Поединок завершился со счетом 4:2.

В третьем финальном матче Западной конференции НХЛ - полуфинале Кубка Стэнли - «Вегас» на своей площадке принимал «Виннипег» и победил со счетом 4:2. После этого счёт в серии стал 2-1 в пользу "Вегаса".

В составе победителей дублем отметился форвард Джонатан Маршессо. По два балла за результативность набрали Джеймс Нил (1+1) и Брейден Макнэбб (0+2). Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 30 бросков из 32.

Лучшим в составе «Виннипега» стал Марк Шайфли, забросивший дважды. Две передачи на счету капитана «Джетс» Блейка Уилера.

Вегас – Виннипег – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Счет в серии 2:1

Шайбы: 1:0 – 1 Маршессо (Макнэбб), 1:1 – 25 Шайфли (Уилер), 2:1 – 25 Нил (Хаула), 3:1 – 28 Так (Шмидт, Нил), 3:2 – 40 Шайфли (Уилер, Коннор), 4:2 – 59 Маршессо (Макнэбб, Флери).