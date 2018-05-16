"Тампа" обыграла "Вашингтон" в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли

Голы Стэмкоса, Кучерова, Хедмана и Пойнта принесли "Молниям" первую победу в финале Восточной конференции НХЛ.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге "Тампа Бей Лайтнинг" обыграла "Вашингтон Кэпиталс" в третьем матче финала Восточной конференции - полуфинала Кубка Стэнли.

Игра завершилась со счетом 4:2, сообщает официальный сайт лиги..

Голы Стивена Стэмкоса, Никиты Кучерова, Виктора Хедмана и Брэйдена Пойнта в первых двух периодах гарантировали "Молниям" победу. Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 36 бросков.

"У нас была масса уверенности в (Василевском), - заявил после игры Стэмкос. - Он сыграл превосходно. В начале игры успокоил ее. Потом в начале третьего периода, когда ты ведешь 4:1 и всегда есть тенденция сесть поглубже, у них стали возникать моменты, но он был на месте".

"Вашингтон" опять перебросал соперника, на этот раз со счетом 38:23. Один Евгений Кузнецов нанес 12 бросков в створ ворот, а всего совершил 15 попыток. Половина из 18 попыток Александра Овечкина также достигла цели, но была остановлена голкипером "Тампы".

"Тампа" одержала четвертую победу в пяти поединках на выезде в этом плей-офф. "Кэпиталз" проиграли четвертый матч из семи в родных стенах.

Матч №4 пройдет в Вашингтоне в четверг (3:00 ночи пятницы по Киеву).

Вашингтон – Тампа-Бэй – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Счет в серии 2:1

Шайбы: 0:1 – 13 Стэмкос (Пойнт, Хедман), 0:2 – 21 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 0:3 – 23 Хедман (Палат, Кучеров), 1:3 – 30 Коннолли (Нисканен, Стивенсон), 1:4 – 36 Пойнт (Коберн, Джонсон), 2:4 – 56 Кузнецов (Эллер, Оши)