Известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Завершились все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018.
Стали известны четвертьфинальные пары турнира, который проходит в Дании. Сборная Швеции в последнем матче группового турнира обыграла Россию со счетом 3:1. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и вышли в плей-офф со второго места. В четвертьфинале россияне сыграют со сборной Канады, которая в свою очередь финишировала на третьем месте в своей группе.
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Сборная Беларуси потерпела седьмое поражение в семи матчах, уступив в заключительной игре Словакии со счётом 4:7. Беларусь вылетает из элитного дивизиона чемпионата мира.
ЧМ-2018
Четвертьфинальные пары
Финляндия (1В) – Швейцария (4А)
Швеция (1А) — Латвия (4В)
США (2В) – Чехия (3А)
Россия (2А) — Канада (3А)
Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4-го по 20 мая.