Известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Швеция обыграла Россию в матче за первое место в группе А.

Завершились все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018.

Стали известны четвертьфинальные пары турнира, который проходит в Дании. Сборная Швеции в последнем матче группового турнира обыграла Россию со счетом 3:1. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и вышли в плей-офф со второго места. В четвертьфинале россияне сыграют со сборной Канады, которая в свою очередь финишировала на третьем месте в своей группе.

Читайте такжеБукмекеры назвали главных фаворитов стартующего сегодня чемпионата мира по хоккею

Сборная Беларуси потерпела седьмое поражение в семи матчах, уступив в заключительной игре Словакии со счётом 4:7. Беларусь вылетает из элитного дивизиона чемпионата мира.

ЧМ-2018

Четвертьфинальные пары

Финляндия (1В) – Швейцария (4А)

Швеция (1А) — Латвия (4В)

США (2В) – Чехия (3А)

Россия (2А) — Канада (3А)

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4-го по 20 мая.