Тампа-Бэй второй раз дома уступила Вашингтону в полуфинале Кубка Стэнли

Накануне состоялся один поединок в рамках полуфинальной серии плей-офф НХЛ - Кубка Стэнли. "Вашингтон" разгромил в гостях "Тампу-Бэй" и повел в серии - 2:0. Тампа-Бэй – Вашингтон – 2:6 (2:1, 0:3, 0:2) Шайбы: 0:1 – 1 Уилсон (Кузнецов, Нисканен), 1:1 – 7 Пойнт (Хедман, Стэмкос), 2:1 – 10 Стэмкос (Пойнт, Кучеров), 2:2 – 22 Смит-Пелли (Карлсон, Чейссон), 2:3 – 38 Эллер (Врана), 2:4 – 39 Кузнецов (Эллер, Овечкин), 2:5 – 43 Овечкин (Уилсон, Кузнецов), 2:6 – 52 Коннолли (Карлсон, Эллер) Счет в серии 0:2

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