Виннипег дома обыграл Вегас в полуфинале Кубка Стэнли

Состоялся один матч полуфинальной серии плей-офф НБА.

Накануне состоялась одна встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли. "Виннипег" обыграл в домашнем поединке "Вегас" - 4:2. Этот матч был стартовым в противостоянии двух команд. "Виннипег" повел в серии - 1:0, сообщает сайт турнира. Виннипег – Вегас – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) Счет в серии 1:0 Шайбы: 1:0 – 1 Бафлин (Уилер, Шайфли), 2:0 – 6 Лайне (Штястны, Уилер), 3:0 – 7 Армия (Чьяро), 3:1 – 8 Макнэбб (Смит, Маршессо), 4:1 – 29 Шайфли (Уилер, Бафлин), 4:2 – 35 Карлссон (Теодор, Маршессо)

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