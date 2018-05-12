"Кэпиталз" победили "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

"Вашингтон" продемонстрировал доминирующий хоккей в первых двух периодах матча-открытия и повел в серии

"Вашингтон" обыграл "Тампу" в стартовом матче финала Восточной конференции - полуфинала Кубка Стэнли.

Игра завершилась со счетом 4:2, сообщает официальный сайт лиги.

Голы Михала Кемпни, Александра Овечкина, Джея Бигла и Ларса Эллера в первых двух периодах гарантировали "Кэпиталз" победу, несмотря на погоню "Молний" в третьем периоде. Брэйден Холтби отразил 19 бросков.

Несмотря на то, что Никлас Бэкстрем не успел восстановиться к началу серии и не сыграл в матче №1, "Кэпиталз" доминировали на льду с самого начала стартового поединка. На восьмой минуте Евгений Кузнецов оставил шайбу Кемпни в чужой зоне и тот кистевым броском поразил верхний угол ворот Андрея Василевского, который оказался закрыт игроками и пропустил момент броска - 1:0.

Для 27-летнего защитника Кемпни это был первый гол в плей-офф в карьере. "Кэпиталз" повели в счете в десятом поединке нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли из проведенных 13.

За семь секунд до конца периода Никита Кучеров продавил Дмитрия Орлова и отправил шайбу в ворота Холтби, но шайба не была засчитана, потому что арбитры определили нарушение численного состава у "Тампы".

"Кэпиталз" потребовалось всего две секунды, чтобы реализовать лишнего. Ти-Джей Оши выиграл вбрасывание в зоне "Молний", Кузнецов выложил шайбу под one-timer Овечкина, который переиграл Василевского, забив девятый гол в плей-офф - 2:0.

На третьей минуте второго периода "Вашингтон" еще больше оторвался в счете. Орлов обыграл на замахе Стивена Стэмкоса в зоне "Тампы" и отдал на левый фланг Бретту Коннолли. У того бросок не получился, но на добивании сыграл Бигл, пробив под щитком Василевского - 3:0.

На седьмой минуте "Кэпиталз" реализовали второе большинство в матче, когда за грубость был удален Кучеров. У Овечкина сорвался бросок с ходу, однако шайба оказалась у Оши, который атаковал ворота, а Эллер сыграл на добивании - 4:0.

В оставшееся время "Тампа" отыграла две шайбы, но на большее команду не хватило.