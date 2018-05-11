"Виннипег" выиграл седьмой матч серии и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

"Джетс" обыграли "Нэшвилл Предаторс" и пробились в финал Западной конференции, где сыграют с "Вегас Голден Найтс"

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Виннипег Джетс" победил "Нэшвилл Предаторз" со счетом 5:1 в седьмом матче серии, который прошел в штате Теннесси, на площадке Bridgestone Arena.

Таким образом, "Джетс" пробились в финал Западной конференции, где сыграют с "Вегас Голден Найтс", сообщает официальный сайт лиги.

Решающим фактором в этой встрече стала неуверенная игра основного голкипера "Нэшвилла" Пекки Ринне, который пропустил две курьезные шайбы уже в начале игры. Все читалось по лицу главного тренера "Нэшвилла" Питера Лавиолетта. Он был мрачнее тучи. Тут же Ринне отправился в запас. Вместо него вышел другой финн - Юсе Сарос.

"Как я оценю свою игру сегодня? Очень тяжелый вопрос, - задумался Ринне. - Конечно, я чувствую ответственность за то, что наш сезон завершился вот так. С этим трудно смириться. При этом я чувствую себя хорошо, у меня нет травм, я абсолютно здоров. Но в этом плей-офф меня мотало то вверх, то вниз. И это ужасное чувство, когда ты подводишь своих одноклубников… То, что случилось сегодня. То, что трудно пережить".

Главный тренер "Джетс" Пол Морис выиграл третий седьмой матч серии плей-офф из трех в карьере, причем во всех случаях делал это на выезде. "Джетс" впервые в истории вышли в финал конференции.

"Я думаю, у нас очень-очень хорошие лидеры в раздевалке, поэтому нам сегодня удалось быстро повести со счетом 2:0, - объясняет Морис. - Они умеют готовить себя к важнейшим матчам и делают нужные вещи, о чем я их прошу. Во-первых, поддерживают высокую скорость команды. Во-вторых, играют так, что все получают удовольствие от хоккея. Мастерство, уверенность, кураж. У них это есть, и начало матча нам удалось".

Да, "Нэшвилл" сложил чемпионские полномочия победителя Западной конференции, передав этот титул "Виннипегу". А может, "Голден Найтс", новичку лиги. Финал Запада получился неожиданным и даже сенсационным. "Виннипег" против "Вегаса". Кто мог представить такое? Но в этом и прелесть НХЛ - лиги равных возможностей, где возможны любые сенсации.