"Вашингтон" выиграл серию у "Питтсбурга" впервые с 1994 года
"Вашингтон" одержал победу в серии второго раунда Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (4:2).
Победа над этим соперником в плей-офф стала для "Кэпиталс" второй в истории (первая была в 1994 году). Начиная с 1995 года, "Пингвинс" выиграли 7 серий подряд, в том числе две серии второго раунда в прошлом и позапрошлом годах.
Всего команды встречались в плей-офф 11 раз, счет противостояний стал 9:2 в пользу "Питтсбурга".
В полуфинале Кубка Стэнли "Вашингтон" сыграет с "Тампой".
Питтсбург – Вашингтон – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)
Счет в серии 2:4
Шайбы: 0:1 – 22 Чейссон (Бигл, Уолкер), 1:1 – 31 Летанг (Кросби, Думулин), 1:2 – 50 Кузнецов (Орлов, Овечкин)
Виннипег – Нэшвилл – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Счет в серии 3:3
Шайбы: 0:1 – 1 Арвидссон (Джохансен, Йоси), 0:2 – 28 Форсберг (Джохансен, Смит), 0:3 – 45 Форсберг (Йоси, Арвидссон), 0:4 – 55 Арвидссон (Форсберг)