"Вашингтон" выиграл серию у "Питтсбурга" впервые с 1994 года

"Нэшвилл" сравнял счет в серии с "Виннипегом".

"Вашингтон" одержал победу в серии второго раунда Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (4:2).

Победа над этим соперником в плей-офф стала для "Кэпиталс" второй в истории (первая была в 1994 году). Начиная с 1995 года, "Пингвинс" выиграли 7 серий подряд, в том числе две серии второго раунда в прошлом и позапрошлом годах.

Всего команды встречались в плей-офф 11 раз, счет противостояний стал 9:2 в пользу "Питтсбурга".

В полуфинале Кубка Стэнли "Вашингтон" сыграет с "Тампой".

Питтсбург – Вашингтон – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Счет в серии 2:4

Шайбы: 0:1 – 22 Чейссон (Бигл, Уолкер), 1:1 – 31 Летанг (Кросби, Думулин), 1:2 – 50 Кузнецов (Орлов, Овечкин)

Виннипег – Нэшвилл – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Счет в серии 3:3

Шайбы: 0:1 – 1 Арвидссон (Джохансен, Йоси), 0:2 – 28 Форсберг (Джохансен, Смит), 0:3 – 45 Форсберг (Йоси, Арвидссон), 0:4 – 55 Арвидссон (Форсберг)