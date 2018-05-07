"Тампа-Бэй" и "Вегас" вышли в полуфинал Кубка Стэнли

Состоялись две встречи плей-офф НХЛ.

Накануне состоялись два поединка плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Тампа-Бэй" переиграл "Бостон" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. "Вегас" праздновал успех в матче с "Сан-Хосе" и также вышел в полуфинал.

Тампа-Бэй – Бостон – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Счет в серии 4:1

Шайбы: 0:1 – 19 Крейчи (Бержерон, Макэвой), 1:1 – 30 Пойнт, 2:1 – 34 Миллер (Стэмкос, Кучеров), 3:1 – 58 Строльман (Хедман).

Сан-Хосе – Вегас – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Счет в серии 2:4

Шайбы: 0:1 – 26 Маршессо (Карлссон, Смит), 0:2 – 35 Шмидт (Перрон, Хаула), 0:3 – 58 Икин (Шмидт, Карпентер