"Вашингтон" забросил шесть шайб "Питтсбургу" и приблизился к победе в серии Кубка Стэнли

"Виннипег" разгромил "Нэшвилл".

Накануне состоялись два поединка в рамках Кубка Стэнли. "Вашингтон" вышел вперед в серии с "Питтсбургом" благодаря домашней победе - 6:3. Теперь счет в серии - 3:2 в пользу "Кэпиталз", и следующая игра может стать решающей в противостоянии.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Вашингтон – Питтсбург – 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)

Счет в серии 3:2

Шайбы: 0:1 – 2 Олексяк (Шульц, Брассар), 1:1 – 18 Карлсон (Оши, Кузнецов), 2:1 – 18 Коннолли (Эллер, Врана), 2:2 – 24 Кросби (Шульц, Кессел), 2:3 – 27 Хернквист (Кессел, Малкин), 3:3 – 40 Кузнецов (Нисканен, Врана), 4:3 – 55 Врана (Кузнецов, Овечкин), 5:3 – 58 Оши, 6:3 – 59 Эллер

Нэшвилл – Виннипег – 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

Счет в серии 2:3

Шайбы: 0:1 – 27 Штястны (Элерс, Лайне), 1:1 – 31 Вебер, 1:2 – 32 Коннор (Шайфли, Уилер), 1:3 – 34 Бафлин (Лаури, Танев), 2:3 – 37 Джохансен, 2:4 – 37 Коннор (Бафлин, Уилер), 2:5 – 40 Шайфли (Уилер, Коннор), 2:6 – 46 Перро (Элерс)