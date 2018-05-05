"Бостон" проиграл "Тампе", "Вегас" победил "Сан-Хосе" в матчах Кубка Стэнли

Состоялись два поединка плей-офф НХЛ.

Состоялись очередные два поединка плей-офф НХЛ - Кубка Стэнли. Бостон – Тампа-Бэй – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1) Счет в серии 1:3 Шайбы: 0:1 – 4 Пойнт, 0:2 – 9 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 1:2 – 15 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 2:2 – 22 Бержерон (Крюг), 3:2 – 46 Бержерон (Маршанд), 3:3 – 52 Стэмкос ( Миллер), 3:4 – 63 Джирарди (Гурде, Киллорн) Вегас – Сан-Хосе – 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) Счет в серии 2:2 Шайбы: 1:0 – 19 Нил (Теодор, Перрон), 2:0 – 24 Так (Маршессо, Смит), 3:0 – 28 Хаула (Карпентер, Перрон), 4:0 – 48 Так (Линдберг, Икин), 4:1 – 49 Лабанк (Гертл, Кутюр), 4:2 – 51 Гертл (Кутюр, Бедкер), 4:3 – 55 Бедкер (Кутюр), 5:3 – 58 Маршессо

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter