Букмекеры назвали главных фаворитов стартующего сегодня чемпионата мира по хоккею
Букмекеры считают Канаду главным фаворитом стартующего в пятницу в Дании чемпионата мира по хоккею. В этом сходятся практически все букмекерские конторы, сообщает Xsport.
Чуть меньше шансов на победу у действующих чемпионов мира – команды Швеции, на третьем месте команда России. Финляндия и США, по мнению букмекеров, имеют больше остановиться на стадии полуфинала.
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Финалист Олимпийских игр в Пхенчхане – команда Германии – имеет призрачные шансы повторить свой успех в Дании. По версии разных контор, коэффициент на ее победу на ЧМ-2018 колеблется от 40 до 80, и это больше, чем у Чехии и Швейцарии.
Можно также попробовать угадать и пару финалистов. Наиболее вероятная дуэль в решающем матче – Канада - Швеция, чуть меньше шансов у канадцев встретиться с россиянами.
Что касается претендентов на вылет, то большинство букмекеров на эту роль определяет только что поднявшихся из дивизиона IA Австрию и Южную Корею.
Всего на чемпионате мира в высшем дивизионе примут участие 16 команд. В группе А (матчи пройдут в Копенгагене) сыграют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Беларусь, Словакия, Франция и Австрия.
Состав группы В (игры в Хернинге) - Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Республика Корея.
Турнир пройдет с 4-го по 20 мая.