Букмекеры назвали главных фаворитов стартующего сегодня чемпионата мира по хоккею

Наиболее вероятная дуэль в решающем матче, по мнению букмекерских контор, это Канада - Швеция.

Букмекеры считают Канаду главным фаворитом стартующего в пятницу в Дании чемпионата мира по хоккею. В этом сходятся практически все букмекерские конторы, сообщает Xsport.

Чуть меньше шансов на победу у действующих чемпионов мира – команды Швеции, на третьем месте команда России. Финляндия и США, по мнению букмекеров, имеют больше остановиться на стадии полуфинала.

Читайте такжеИзвестны соперники сборной Украины по хоккею на чемпионате мира-2019

Финалист Олимпийских игр в Пхенчхане – команда Германии – имеет призрачные шансы повторить свой успех в Дании. По версии разных контор, коэффициент на ее победу на ЧМ-2018 колеблется от 40 до 80, и это больше, чем у Чехии и Швейцарии.

Можно также попробовать угадать и пару финалистов. Наиболее вероятная дуэль в решающем матче – Канада - Швеция, чуть меньше шансов у канадцев встретиться с россиянами.

Что касается претендентов на вылет, то большинство букмекеров на эту роль определяет только что поднявшихся из дивизиона IA Австрию и Южную Корею.

Всего на чемпионате мира в высшем дивизионе примут участие 16 команд. В группе А (матчи пройдут в Копенгагене) сыграют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Беларусь, Словакия, Франция и Австрия.

Состав группы В (игры в Хернинге) - Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Республика Корея.

Турнир пройдет с 4-го по 20 мая.