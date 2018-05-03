"Бостон" уступил "Тампе", "Сан-Хосе" разгромил "Вегас" в Кубке Стэнли

Состоялись два поединка плей-офф НХЛ.

Накануне состоялись два матча в рамках розыгрыша Кубка Стэнли. "Сан-Хосе" разгромил дома "Вегас" со счетом 4:0, сравняв шансы в четвертьфинальной серии (общий счет - 2:2). "Тампа-Бэй" вышла вперед в серии с "Бостоном". Бостон – Тампа-Бэй – 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) Счет в серии: 1:2 Шайбы: 0:1 – 1 Палат (Джонсон, Строльман), 0:2 – 3 Палат (Джирарди, Хедман), 1:2 – 14 Бержерон (Нэш, Пастрняк), 1:3 – 16 Чирелли (Макдона, Гурде), 1:4 – 59 Стэмкос (Хедман, Миллер). Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Счет в серии 2:2 Шайбы: 1:0 - Серенсен (Фер, Диллон), 15:37, 2:0 - Донской (Диллон), 19:54, 3:0 - Гертл (Будкер, Кутюр), 25:35, 4:0 - Павелски (Кутюр, Бернс), 51:43, ГБ.

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