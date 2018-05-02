"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" благодаря голу Овечкина в Кубке Стэнли

"Виннипег" забросил 7 шайб в ворота "Нэшвилла".

Накануне состоялись два матча в рамках четвертьфиналов Кубка Стэнли. "Вашингтон" благодаря решающей шайбе Овечкина в конце третьего периода вышел вперед в серии против "Питтсбурга". "Виннипег" уверенно обыграл "Нэшвилл", забросив 7 шайб и также повел в серии - 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Питтсбург – Вашингтон – 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Счет в серии 1:2

Шайбы: 0:1 – 20 Карлсон (Овечкин, Бэкстрем), 1:1 – 24 Гюнцель (Кросби, Шульц), 2:1 – 26 Хернквист (Кессел, Малкин), 2:2 – 31 Стивенсон ( Бэкстрем, Оши), 3:2 – 36 Кросби (Летанг, Гюнцель), 3:3 – 45 Нисканен (Уилсон, Орлов), 3:4 – 58 Овечкин ( Бэкстрем)

Виннипег – Нэшвилл – 7:4 (0:3, 4:0, 3:1)

Счет в серии 2:1

Шайбы: 0:1 – 4 Фишер (Экхольм, Хартман), 0:2 – 10 Суббан (Джохансен, Форсберг), 0:3 – 17 Уотсон (Экхольм), 1:3 – 22 Штястны (Труба), 2:3 – 25 Бафлин (Майерс, Литтл), 3:3 – 25 Труба (Штястны, Уилер), 4:3 – 39 Бафлин (Штястны, Лайне), 4:4 – 47 Форсберг (Суббан, Джохансен), 5:4 – 55 Уилер (Бафлин, Шайфли), 6:4 – 59 Танев (Лаури), 7:4 – 59 Уилер (Шайфли)