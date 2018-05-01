"Тампа-Бэй" обыграла "Бостон", "Вегас" дожал "Сан-Хосе" в овертайме в Кубке Стэнли

Состоялись два матча плей-офф НХЛ.

Накануне состоялись два поединка плей-офф НХЛ. "Вегас" победил в гостях у "Сан-Хосе" - 4:3 благодаря голу в овертайме и вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Тампа-Бэй – Бостон – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Счет в серии: 1-1 Шайбы: 1:0 – 11 Гурде (Пойнт, Сергачев), 1:1 – 18 Макэвой (Маршанд, Бержерон), 2:1 – 30 Джонсон (Палат, Пойнт), 3:1 – 54 Палат (Пойнт), 3:2 – 55 Крюг (Пастрняк, Маршанд), 4:2 – 59 Пойнт (Хедман). Сан-Хосе – Вегас – 3:4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1) Счет в серии: 1-2 Шайбы: 1:0 – 26 Майер (Бедкер, Тирни), 1:1 – 29 Миллер (Перрон, Нил), 1:2 – 33 Маршессо (Смит, Так), 1:3 – 34 Смит (Маршессо, Карлссон), 2:3 – 47 Кэйн (Демело, Бернс), 3:3 – 58 Гертл (Лабанк, Браун), 3:4 – 68 Карлссон (Маршессо, Нил).

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