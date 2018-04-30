Известны соперники сборной Украины по хоккею на чемпионате мира-2019

Национальная команда Украины вновь сыграет в третьем по значимости дивизионе чемпионата мира.

Национальная сборная Украины по хоккею в следующем году вновь сыграет в Дивизионе IB чемпионата мира. Это третий по рангу турнир мировых первенств в иерархии Международной федерации хоккея (IIHF).

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После окончания чемпионатов мира в дивизионах IA, IB и IIA определились все будущие соперники украинцев. За путевку во второй по значимости дивизион сборная Украины будет бороться со сборными Польши (неудачник дивизиона IA), Нидерландов (победитель чемпионата мира в Дивизионе IIA), Японии, Эстонии и Румынии.

Отметим, что наша национальная команда впервые не смогла вернуться в Дивизион IA с первой попытки после вылета из него. Напомним, что на чемпионате мира в литовском Каунасе украинцы финишировали четвертыми.