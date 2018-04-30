"Нэшвилл" одолел "Виннипег", "Вашингтон" сравнял счет в серии с "Питтсбургом" в Кубке Стэнли

Состоялись два поединка плей-офф НХЛ.

Состоялись два поединка в рамках четвертьфиналов Кубка Стэнли. Во втором матче серии «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и победил в овертайме - 5:4. Счёт в серии — 1-1.

Победную шайбу в начале второго овертайма забросил форвард хозяев Кевин Фиала. Дублем в составе победителей отметился Райан Джохансен, по три очка на свой счёт записали — Виктор Арвидссон (1+2) и Филип Форсберг (0+3).

Вашингтон – Питтсбург – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Счет в серии: 1-1

Шайбы: 1:0 – 1 Овечкин, 2:0 – 14 Врана (Холтби, Эллер), 3:0 – 22 Коннолли (Эллер), 3:1 – 33 Летанг (Гюнцель, Шульц), 4:1 – 59 Бэкстрем (Эллер, Уилсон).

Нэшвилл – Виннипег – 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Счет в серии: 1-1

Шайбы: 1:0 – 1 Джохансен (Суббан, Форсберг), 1:1 – 12 Бафлин (Шайфли), 1:2 – 13 Шайфли (Лайне, Штястны), 2:2 – 25 Суббан (Арвидссон, Форсберг), 3:2 – 38 Арвидссон (Эллис, Форсберг), 4:2 – 45 Джохансен (Арвидссон), 4:3 – 45 Танев (Литтл), 4:4 – 58 Шайфли (Бафлин, Уилер), 5:4 – 85 Фиала (Террис, Смит).