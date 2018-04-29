"Вегас" уступил "Сан-Хосе" во второй игре четвертьфинальной серии Кубка Стэнли

"Тампа-Бэй" проиграла первый матч "Бостону".

Накануне состоялись два поединка плей-офф НХЛ - Кубка Стэнли. "Вегас" уступил "Сан-Хосе", а "Тампа-Бэй" проиграла первый матч "Бостону". Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Тампа-Бэй – Бостон – 2:6 (0:1, 2:2, 0:3) Счет в серии 0:1 Шайбы: 0:1 – 17 Нэш (Бержерон, Пастрняк), 0:2 – 20 Бержерон (Маршанд, Пастрняк), 1:2 – 22 Джирарди (Хедман, Пакетт), 1:3 – 32 Нэш (Крейчи, Пастрняк), 2:3 – 33 Сергачев (Гурде, Пойнт), 2:4 – 43 Маршанд (Макэвой), 2:5 – 50 Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 2:6 – 53 Дебраск (Макэвой, Маршанд) Вегас – Сан-Хосе – 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1) Счет в серии 1:1 Шайбы: 1:0 – 17 Карлссон (Шмидт, Миллер), 2:0 – 20 Карлссон (Смит), 2:1 – 22 Бернс (Павелски), 2:2 – 31 Кутюр (Гертл), 2:3 – 34 Бернс (Майер, Павелски), 3:3 – 53 Шмидт (Хаула, Теодор), 3:4 – 85 Кутюр (Бернс, Лабанк)

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