"Виннипег" обыграл "Нэшвилл" и повел в серии Кубка Стэнли

Состоялся первый матч четвертьфинальной серии.

Накануне прошел один поединок в рамках Кубка Стэнли. "Виннипег" обыграл "Нэшвилл" и повел в серии. Нэшвилл – Виннипег – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Счет в серии 0:1 Шайбы: 0:1 – 14 Танев (Литтл), 0:2 – 29 Штястны (Элерс, Лайне), 0:3 – 37 Шайфли (Коннор, Уилер), 1:3 – 41 Фиала (Эллис, Террис), 1:4 – 59 Шайфли (Уилер)

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