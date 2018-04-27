Сборная Украины по хоккею в овертайме уступила Литве на чемпионате мира

Проявив характер в конце третьего периода и сравняв счет, украинцы пропустили гол в дополнительное время.

В Каунасе (Литва) состоялся матч 4-го тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сборная Украины потерпела очередное поражение на турнире - на этот раз от хозяев.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Литвы накануне домашнего ЧМ считалась одним из фаворитов, наряду с командами Японии и... Украины. Вот только в отличие от литовцев, которые выиграли все три матчи и продолжают борьбу за итоговое 1-е место и повышение в классе, украинцы терпят очередную неудачу - до этого были сенсационные поражения против команд Эстонии и Хорватии. И лишь в первом туре подопечным Александра Савицкого удалось одолеть Румынию.

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В четвертой игре на турнире "сине-желтые" продемонстрировали боевой дух. Так, в третьем периоде украинская сборная "горела" - 2:4, но сумела сравнять счет за 37 секунд до конца.

После нормированного времени игра продолжилась в овертайме, однако уже через 1 минуту 4 секунды дальний бросок форварда литовской сборной Арнольдаса Босаса решил исход встречи.

Победа Литвы - 5:4. В составе сборной Украины голы забивали Виктор Захаров, НИкита Буценко, Денис Петрухно и Дмитрий Нименко.

Литва - Украина - 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

После четырех туров украинская команда занимает 4-е место среди шести сборных. У нашей команды 4 очка, меньше только у Хорватии (3) и Румынии (1).

Завтра пройдет заключительная игра "сине-желтых" на турнире - против Японии.