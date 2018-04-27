"Вашингтон" не смог удержать победу в игре с "Питтсбургом" в Кубке Стэнли

"Вегас" разгромил "Сан-Хосе".

Состоялись две игры в рамках четвертьфинальных серий Кубка Стэнли. "Питтсбург" проигрывая по ходу матча с "Вашингтоном" со счетом 0:2, сумел забросить три шайбы в ответ и вышел вперед в серии. "Вегас" разгромил "Сан-Хосе" - 7:0.

Об этом сообщает сайт НХЛ.

Вашингтон – Питтсбург – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Счет в серии 0:1

Шайбы: 1:0 – 1 Кузнецов (Уилсон, Овечкин), 2:0 – 40 Овечкин (Орлов, Уилсон), 2:1 – 42 Хернквист (Гюнцель, Шульц), 2:2 – 45 Кросби (Хернквист, Гюнцель), 2:3 – 47 Гюнцель (Кросби)

Вегас – Сан-Хосе – 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Счет в серии 1:0

Шайбы: 1:0 – 4 Икин (Перрон, Макнэбб), 2:0 – 4 Хаула (Нил, Так), 3:0 – 6 Маршессо (Смит), 4:0 – 11 Так (Смит, Карлссон), 5:0 – 23 Теодор (Маршессо, Смит), 6:0 – 44 Миллер (Маршессо, Карлссон, Маршессо), 7:0 – 48 Нил (Хаула, Перрон)