Онлайн-видеотрансляция, Украина - Япония: хоккей, чемпионат мира, Дивизион 1В

Сборная Украины проводит последний матч на турнире в Каунасе.

Сегодня сборная Украины проводит заключительный матч на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сыграет против сборной Японии.

Команда Александра Савицкого не смогла выполнить главную задачу на турнир - вернуться во второй по значимости Дивизион 1А. И в следующим сезоне украинцы продолжат выступление в третьем по значимости Дивизионе 1В.