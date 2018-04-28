Онлайн-видеотрансляция, Украина - Япония: хоккей, чемпионат мира, Дивизион 1В
15:55, 28 апреля 2018Хоккей
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Сборная Украины проводит последний матч на турнире в Каунасе.
Сборная Украины сыграет последний матч на ЧМ-2018/ pribalt.info
Сегодня сборная Украины проводит заключительный матч на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сыграет против сборной Японии.
Команда Александра Савицкого не смогла выполнить главную задачу на турнир - вернуться во второй по значимости Дивизион 1А. И в следующим сезоне украинцы продолжат выступление в третьем по значимости Дивизионе 1В.
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