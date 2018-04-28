Онлайн-видеотрансляция, Украина - Япония: хоккей, чемпионат мира, Дивизион 1В

15:55, 28 апреля 2018
Хоккей
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pribalt.info

Сегодня сборная Украины проводит заключительный матч на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сыграет против сборной Японии.

Команда Александра Савицкого не смогла выполнить главную задачу на турнир - вернуться во второй по значимости Дивизион 1А. И в следующим сезоне украинцы продолжат выступление в третьем по значимости Дивизионе 1В.

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Теги: #ЧМ-2018#хоккей ЧМ сборная Украины