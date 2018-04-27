Онлайн-видеотрансляция, Литва - Украина: хоккей, чемпионат мира, Дивизион 1В

Украинцы проведут матч с хозяевами и лидерами турнира после 3-х туров.

Сегодня в Каунасе проходит матч 4-го тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сборная Украины сыграет против команды Литвы.

Сойдутся команды, которые после 3-го тура занимали 1-е и 5-е место в турнирной таблице соревнований.

Сборная Литвы накануне домашнего ЧМ считалась одним из фаворитов, наряду с командами Японии и... Украины. Вот только в отличие от литовцев, которые выиграли все три свои предыдущих матча и продолжают борьбу за итоговое 1-е место и повышение в классе до второго по значимости Дивизиона 1А, украинцы сенсационно проиграли два матча - командам Эстонии и Ховатии. Благодаря победе над Румынией команда Александра Савицкого, скорее всего, сохранит прописку в третьем по значимости Дивизионе, но говорить о повышении в классе сейчас уже невозможно.

Матч Литва - Украина начнется в Каунасе на "Жальгирис-Арена" в 19.30.