Онлайн-видеотрансляция, Литва - Украина: хоккей, чемпионат мира, Дивизион 1В

19:25, 27 апреля 2018
Хоккей
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Сборная Украины обыграла Румынию в первом матче ЧМ / iihf.com

Сегодня в Каунасе проходит матч 4-го тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сборная Украины сыграет против команды Литвы.

Сойдутся команды, которые после 3-го тура занимали 1-е и 5-е место в турнирной таблице соревнований.

Сборная Литвы накануне домашнего ЧМ считалась одним из фаворитов, наряду с командами Японии и... Украины. Вот только в отличие от литовцев, которые выиграли  все три свои предыдущих матча и продолжают борьбу за итоговое 1-е место и повышение в классе до второго по значимости Дивизиона 1А, украинцы сенсационно проиграли два матча - командам Эстонии и Ховатии. Благодаря победе над Румынией команда Александра Савицкого, скорее всего, сохранит прописку в третьем по значимости Дивизионе, но говорить о повышении в классе сейчас уже невозможно.

Матч Литва - Украина начнется в Каунасе на "Жальгирис-Арена" в 19.30.

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Теги: #ЧМ-2018#хоккей ЧМ сборная Украины