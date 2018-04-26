"Бостон" забросил семь шайб "Торонто" и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли

Накануне состоялся один матч турнира.

Накануне состоялся один матче плей-офф Национальной хоккейной лиги - Кубка Стэнли. "Бостон" вышел в следующий раунд, обыграв "Торонто". Бостон – Торонто 7:4 (3:2, 0:2, 4:0) Счет в серии 4:3 Шайбы: 0:1 – 2 Марло (В. Нюландер, Гардинер), 1:1 – 4 Дебраск (Крейчи, Пастрняк), 1:2 – 6 Марло (Марнер), 2:2 – 9 Хейнен (Нэш, Крейчи), 3:2 – 19 Бержерон (Бэкес, Миллер), 3:3 – 22 Дермотт (В. Нюландер, Полак), 3:4 – 26 Капанен, 4:4 – 41 Крюг (Бержерон, Миллер), 5:4 – 45 Дебраск (Крейчи), 6:4 – 51 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 7:4 – 59 Маршанд (Нэш).

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