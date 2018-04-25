Сборная Украины по хоккею проиграла матч чемпионата мира Хорватии

Игра завершилась со счетом 2:4.

В Каунасе (Латва) завершился матч 3-го тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сборная Украины проиграла национальной команде Хорватии.

Матч завершился со счетом 2:4, сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы проиграли первый период со счетом 0:3. На 5-й минуте счет открыл Иван Янкович. Затем, на 12-й минуте преимущество хорватов увеличил Томислав Зановски, а на 14-й минуте Доминик Канаэт забил третий гол в ворота команды Украины.

Во втором периоде забитых голо не было.

Читайте такжеСборная Украины проиграла Эстонии в матче чемпионата мира по хоккею

А в третьем украинцы попытались перехватить инициативу. На 50-й минуте гол забил Кирилл Катрич. А на 53-й Дмитрий Нименко сократил преимущество соперников до минимального.

Тем не менее, за 2 секунд до конца основного времени матча Домен Ведлин поразил пустые ворота соперника и установил окончательный счет игры - 2:4.

Таким образом, украинцы потерпели второе поражение (от Эстонии 0:2), при одной победе (над Румынией - 3:0) на турнире и имеют призрачные шансы на то, чтобы занять итоговое 1-е место и вернуться во второй по значимости Дивизион 1А чемпионата мира.

Как сообщал УНИАН, турнир в Каунасе проходит с 22 по 28 апреля.