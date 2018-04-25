Онлайн-видеотрансляция, Украина - Хорватия: хоккей, чемпионат мира, Дивизион 1В, 3-й тур

12:25, 25 апреля 2018
Хоккей
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Сборная Украины по хоккею / Sport Arena

Сегодня в Каунасе (Литва) проходят матчи 3-го тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, где в первой игре дня сойдутся национальные сборные Украины и Хорватии.

Встречаются команды из нижней половины турнирной таблицы, которые занимают 4-5 места.

Сборная Украины после уверенной победы на старте ЧМ над командой Румынии (3:0), затем неожиданно проиграла сборной Эстонии (0:2). С учетом поставленной перед командой задачи по возвращению во второй по значимости Дивизион 1А, права на ошибку у подопечных Александра Савицкого больше нет. Тем более, сегодня сборная Украины встречается с одним из двух аутсайдеров. У команд Хорватии и Румынии на этом турнире пока нет набранных очков.

Матч Украина - Хорватия начнется в 12.30 по киевскому времени.

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Теги: #хоккей ЧМ сборная Украины