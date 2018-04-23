Сборная Украины проиграла Эстонии в матче чемпионата мира по хоккею
В Каунасе (Литва) завершился матч 2-го тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего по значимости Дивизиона 1В, в котором сборная Украины проиграла команде Эстонии.
Матч завершился со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Соперник забросил две шайбы в первом периоде, а затем уверенно удержал свое преимущество до конца игры.
В стартовой 20-минутке в составе эстонцев отличились Роберт Рооба, который завершил комбинацию с участием Андрея Макарова и Лаури Ланесалу уже на 39-й секунде игры, и Вадим Васёнкин, которому ассистировали Марко Кеттунен и Артем Горностаев - на 10-й минуте игры.
Таким образом, у сборной Украины осталось 3 очка в турнирной таблице и она уступила лидерство ЧМ Эстонии - 4 балла.
Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 по хоккею проходит в литовском Каунасе с 22 по 28 апреля. Перед украинской командой стоит задача выиграть турнир и получить единственную путевку во второй по значимости Дивизион 1А.