"Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд Кубка Стэнли

Обе команды выиграли свои серии до четырех побед в шести матчах, с общим счетом 4:2.

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча серий 1/8 финала Кубка Стэнли, в которых "Питтсбург Пингвинз" одолел Филадельфию Флайерс", а "Нэшвилл Предаторз" был сильнее "Коламбус Блю Джекетс".

Обе победившие команды выиграли свои серии до четырех побед в шести матчах, с общим счетом 4:2, сообщает официальный сайт лиги.

Джейк Гюнтцель оформил покер, и "Питтсбург Пингвинз" вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли, обыграв "Филадельфию Флайерз" со счетом 8:5. Обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов "Пингвинз" выиграл девятую серию плей-офф подряд и теперь встретится либо с "Вашингтон Кэпиталз", либо с "Коламбус Блю Джекетс". Счет в той серии 3-2 в пользу "Кэпиталз".

Гюнтцель забросил четыре шайбы подряд за 13:52 во втором и третьем периодах, сделав счет 7:4 в пользу гостей.

Кубок Стэнли. 1/8 финала.

22 апреля.

Филадельфия – Питтсбург 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

Шайбы: 1:0 – 2 Кутюрье (), 1:1 – 6 Кросби (Думулин, Летанг), 1:2 – 7 Хагелин (Шейэн, Кессел), 2:2 – 15 Макдоналд (Кутюрье, Проворов), 3:2 – 20 Кутюрье (Рид), 4:2 – 32 Лоутон (Кутюрье), 4:3 – 33 Хернквист (Кросби, Гюнцель), 4:4 – 39 Гюнцель (Хернквист, Мяяття), 4:5 – 40 Гюнцель (Кессел), 4:6 – 52 Гюнцель (Летанг, Кросби), 4:7 – 52 Гюнцель (Летанг, Хернквист), 5:7 – 57 Кутюрье (Жиру), 5:8 – 59 Раст

Колорадо – Нэшвилл 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Экхольм (Бонино, Сиссонс), 0:2 – 10 Уотсон (Бонино, Сиссонс), 0:3 – 20 Форсберг (), 0:4 – 28 Бонино (Эллис, Йернкрук), 0:5 – 42 Арвидссон (Суббан).