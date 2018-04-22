Сборная Украины обыграла Румынию в стартовом матче ЧМ по хоккею

18:15, 22 апреля 2018
Хоккей
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Сборная Украины обыграла Румынию в первом матче ЧМ / iihf.comСборная Украины обыграла Румынию в первом матче ЧМ / iihf.com

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Украины забросила одну шайбу в первом периоде и две - во втором.

Счет на 14-й минуте игр открыл Кирилл Катрич, который завершил комбинацию с участием Дмитрия Нименко и Никиты Буценко.

Во второй 20-минутке Нименко с передачи Сергея Бабинца забил второй гол, а затем Буценко завершил точным броском комбинацию, которую начал Бабинец и продолжил Всеволод Толстоушко.

В третьем периоде сборная Украины уверенно удержала свое преимущество.

Ранее сегодня, в стартовом матче турнира сборная Японии обыграла команду Эстонии в овертайме, 2:1.

Позже сегодня проведут свою игру команды Литвы и Хорватии.

ЧМ по хоккею в третьем по значимости Дивизионе продлится с 22 по 28 апреля.

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Теги: #ЧМ-2018#хоккей сборная Украины