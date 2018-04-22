Сборная Украины обыграла Румынию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Игра завершилась со счетом 3:0.

Сборная Украины обыграла Румынию в первом матче ЧМ / iihf.com

В Каунасе (Литва) завершился матч 1-го тура чемпионата мира-2018 по хоккею среди команд Дивизиона 1В, в котором сборая Украины обыграла команду Румынии.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Украины забросила одну шайбу в первом периоде и две - во втором.

Счет на 14-й минуте игр открыл Кирилл Катрич, который завершил комбинацию с участием Дмитрия Нименко и Никиты Буценко.

Во второй 20-минутке Нименко с передачи Сергея Бабинца забил второй гол, а затем Буценко завершил точным броском комбинацию, которую начал Бабинец и продолжил Всеволод Толстоушко.

В третьем периоде сборная Украины уверенно удержала свое преимущество.

Ранее сегодня, в стартовом матче турнира сборная Японии обыграла команду Эстонии в овертайме, 2:1.

Позже сегодня проведут свою игру команды Литвы и Хорватии.

ЧМ по хоккею в третьем по значимости Дивизионе продлится с 22 по 28 апреля.