Сборная Украины по хоккею стартует на ЧМ в третьем по значимости Дивизионе 1В
Сегодня в Каунасе (Литва) стартует чемпионат мира по хоккею среди команд Дивизиона 1В - третьего по значимости.
В турнире примут 6 команд, среди которых аутсайдер прошлогоднего чемпионата во втором по значимости Дивизионе 1А сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.
Победитель турнира получит путевку в Дивизион 1А, а команда, которая займет последнее место в группе - вылетит в четвертый по значимости Дивизион IIA.
Сборная Украины в прошлом году провалилась на домашнем ЧМ-2017 в Киеве, проиграв четыре матча в основное время и досрочно лишившись шансов остаться во втором по значимосте Дивизионе. Лишь в поледнем матче - с командой Южной Кореи, украинцы отстояли ничью в основное и дополнительное время, проиграв лишь в серии буллитов - 1 очко из 15 возможных в 5 матчах.
Сейчас основная задача команды - вернуться в Дивизион 1А. Главными соперниками в борьбе за победу в группе будут команды Японии и Литвы. Кроме того, украинцы проведут матчи с командами Румынии, Эстонии и Хорватии.
Турнир продлится с 22 по 28 мая. Игровые дни - воскресенье, понедельник, среда, пятница и суббота.
Расписание матчей:
Первый тур. Воскресенье, 22 апреля
12:30. Эстония — Япония
16:00. Румыния — Украина
19:30. Хорватия — Литва
Второй тур. Понедельник, 23 апреля
12:30. Украина — Эстония
16:00. Япония — Хорватия
19:30. Литва — Румыния
Третий тур. Среда, 25 апреля
12:30. Украина — Хорватия
16:00. Румыния — Эстония
19:30. Япония — Литва
Четвертый тур. Пятница, 27 апреля
12:30. Япония — Румыния
16:00. Эстония — Хорватия
19:30. Литва — Украина
Пятый тур. Суббота, 28 апреля
12:30. Хорватия — Румыния
16:00. Украина — Япония
19:30. Литва — Эстония