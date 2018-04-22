Сборная Украины по хоккею стартует на ЧМ в третьем по значимости Дивизионе 1В

Задача сборной Украины - возвращение во второй по значимости Дивизион 1А

Сегодня в Каунасе (Литва) стартует чемпионат мира по хоккею среди команд Дивизиона 1В - третьего по значимости.

В турнире примут 6 команд, среди которых аутсайдер прошлогоднего чемпионата во втором по значимости Дивизионе 1А сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Победитель турнира получит путевку в Дивизион 1А, а команда, которая займет последнее место в группе - вылетит в четвертый по значимости Дивизион IIA.

Сборная Украины в прошлом году провалилась на домашнем ЧМ-2017 в Киеве, проиграв четыре матча в основное время и досрочно лишившись шансов остаться во втором по значимосте Дивизионе. Лишь в поледнем матче - с командой Южной Кореи, украинцы отстояли ничью в основное и дополнительное время, проиграв лишь в серии буллитов - 1 очко из 15 возможных в 5 матчах.

Сейчас основная задача команды - вернуться в Дивизион 1А. Главными соперниками в борьбе за победу в группе будут команды Японии и Литвы. Кроме того, украинцы проведут матчи с командами Румынии, Эстонии и Хорватии.

Турнир продлится с 22 по 28 мая. Игровые дни - воскресенье, понедельник, среда, пятница и суббота.

Расписание матчей:

Первый тур. Воскресенье, 22 апреля

12:30. Эстония — Япония

16:00. Румыния — Украина

19:30. Хорватия — Литва

Второй тур. Понедельник, 23 апреля

12:30. Украина — Эстония

16:00. Япония — Хорватия

19:30. Литва — Румыния

Третий тур. Среда, 25 апреля

12:30. Украина — Хорватия

16:00. Румыния — Эстония

19:30. Япония — Литва

Четвертый тур. Пятница, 27 апреля

12:30. Япония — Румыния

16:00. Эстония — Хорватия

19:30. Литва — Украина

Пятый тур. Суббота, 28 апреля

12:30. Хорватия — Румыния

16:00. Украина — Япония

19:30. Литва — Эстония