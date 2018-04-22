"Тампа" вышла во второй раунд Кубка Стэнли обыграв в пяти матчах "Нью-Джерси"

Серия завершилась со счетом 4:1.

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге "Тампа-Бэй Лайтнинг" вышла во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли, одержав победу со счетом 3:1 над "Нью-Джерси Девилз" в матче №5 первого раунда.

"Лайтнинг" выиграли серию до четырех побед со счетом 4-1 и во втором раунде встретятся либо с "Бостон Брюинз", либо с "Торонто Мэйпл Лифс", сообщает официальный сайт лиги.

Голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков и был признан первой звездой поединка, а шайбы у победителей забрасывали Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Райан Кэллахэн.

В составе "Девилз" отличился Патрик Марун, а Кори Шнайдер 36 раз выручил команду.

Сергачев открыл счет в матче на девятой минуте кистевым броском, воспользовавшись тем, что вратарь "Девилз" был закрыт игроками. Защитник "Тампы" отправил шайбу в сетку над ловушкой Шнайдера, открыв счет своим голам в плей-офф. В предыдущих 47 встречах регулярного сезона на его счету была всего одна шайба.

Кучеров увеличил преимущество в счете на 13-й минуте третьего периода, бросив от синей линии. И на этот раз шайба пролетела со стороны ловушки голкипера, которого закрыл Джей-Ти Миллер - 2:0. В этой серии Кучеров забросил пять шайб и набрал десять очков, установив рекорд клуба по результативности в одной серии. Субботняя игра стала для него 50-й в плей-офф, а шайба - 25-й в карьере.

Кучеров забросил победную шайбу после того, как "Девилз" пять раз успешно отыграли в меньшинстве.

За три минуты до окончания третьего периода Марун отыграл одну шайбу, подставив клюшку под бросок Кайла Палмиери - 1:2.

Кэллахэн установил окончательный счет, поразив пустые ворота за две секунды до сирены. Он вернулся в состав, пропустив два последних матча из-за травмы верхней части тела.

Василевский справился с двумя выходами один на один в третьем периоде при счете 1:0: Палмиери в меньшинстве на 11-й минуте и Еспера Братта на девятой.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала.

21 апреля.

Вашингтон – Коламбус – 4:3 (1:1, 2:1, 0:1)

Счет в серии 3:2

Шайбы: 0:1 – 10 Калверт (Джонс), 1:1 – 13 Бэкстрем (Кемпни, Стивенсон), 2:1 – 23 Кузнецов (Орлов), 2:2 – 24 Калверт, 3:2 – 36 Оши ( Бэкстрем, Карлсон), 3:3 – 42 Бьоркстранн (Веннберг, Коул), 4:3 – 71 Бэкстрем (Орлов)

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Счет в серии 4:1

Шайбы: 1:0 – 8 Сергачев (Чирелли), 2:0 – 52 Кучеров (Стэмкос, Строльман), 2:1 – 57 Марун (Бутчер, Палмиери), 3:1 – 59 Кэллахан (Макдона)

Бостон – Торонто – 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Счет в серии 3:2

Шайбы: 0:1 – 6 Браун (Хайман, Мэттьюс), 0:2 – 10 Юнссон (Гардинер, Кадри), 1:2 – 29 Бэкес (Крюг, Дебраск), 1:3 – 30 Бозак (ван Римсдайк, Райлли), 1:4 – 31 ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 2:4 – 37 Курали (Эккиари, Гжельчик), 3:4 – 45 Эккиари (Крюг, Шаллер)