Юная хоккейная мечта: юниорская сборная Украины выиграла домашний ЧМ

Еще накануне соревнований в Киеве болельщики и специалисты весьма скептически оценивали шансы нашей команды. На аналогичном турнире в 2017-м украинцы с трудом удержались в третьем дивизионе, обойдя в таблице в борьбе за 5-6 места лишь команду Польши, а говорить о том, что новая команда 18-летних будет чем-то существенно отличаться от своих предшественников, практически не приходилось. Если кто и верил в эту команду, так это игроки сами в себя и еще… руководитель Оргкомитета ЧМ-2018 в Киеве вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко. За несколько дней до старта соревнований он безапелляционно заявил в интервью УНИАН, что рассчитывает только на победу.

А между тем работа внутри коллектива велась напряженная и кропотливая. Главный тренер Олег Игнатьев «вёл» команду этого возраста много лет. Игроки буквально постигали с ним азы хоккея, вместе росли и мужая. А когда стало известно, что команда будет принимать участие в домашнем чемпионате мира, то появилась еще и солидная мера ответственности. Костяк, составляли воспитанники Игнатьева, но это еще далеко не гарантировало им места в составе. На протяжении года, с тех пор как стало известно о том, что право проведения ЧМ-2018 отдано Украине, через просмотр в юниорской сборной прошли около 60 человек. Более-менее способные игроки из всех, даже самых отдаленных по хоккейным меркам городов Украины должны были пройти горнило главной команды страны. И при выборе сильнейших никак нельзя было ошибиться. Плюс, были те, кого принято называть явными лидерами. Тот же Глеб Кривошапкин, который в свои полные 17 лет (18 ему исполнится только 10 мая) уже в этом сезоне был одной из главных звезд национального чемпионата – Украинской хоккейной лиги. За океаном блистали вратарь Артур Оганджанян и Александр Пересунько. Второй, кстати, из юниорской команды «Бостон Брюинз» уже попал на драфт в сильнейшую лигу мира НХЛ. Весть об этом из-за океана пришла в дни ЧМ, самый разгар турнира, и, конечно же, не могла не отразиться на игроке, который словно «расправил крылья».

Наконец, команде в чем-то повезло из-за перманентного кризиса в Украине в целом, что не могло не отразиться на хоккее. Год назад многие владельцы клубов в Украине подумывали о том, чтобы бросить ставшую слишком дорогой игрушку. Коллективы, которые готовы были продолжать содержать команды мастеров, можно было пересчитать по пальцам. И тогда в УХЛ придумали нестандартный ход, уговорив владельцев клубов заключить «джентльменский договор» – в турнире принимают участие игроки не старше 1993 года рождения (на лето 2017-го – 24 лет). Любопытно, что по ходу сезона договоренности никто так и не нарушил. В итоге, и чемпионат был сохранен (клубы с удовольствием подписывали контракты с молодыми хоккеистами, априори не претендовавшими на высокую зарплату профессионального хоккеиста), и сами молодые игроки смогли проявить себя на самом высоком уровне. «Если бы мы прервали проведения чемпионата Украины хотя бы на год, последствия были бы критическими. Мы не могли позволите себе это», - отмечал Зубко в интервью УНИАН. Помог ли новый формат УХЛ юниорской сборной? Безусловно. Мог ли состояться турнир в старом формате? К сожалению, нет…

Вместе с тем, тренер Игнатьев на сужал свой выбор только на игроках УХЛ, а в США и Европе, как оказалось, играл еще целый ряд перспективных украинских хоккеистов. Кроме Оганджаняна и Пересунько в Северной Америке также выступают форварды Денис Архипенко и Артем Пономаренко, а в Европе ледовые площадки успешно осваивают Давид Иващенко, Богдан Середницкий (оба -Словакия) и Тимур Хмелев (Австрия). Наконец, ряд игроков команды играют к клубах России, где уровень развития хоккея также намного выше.

Колоссальная работа, проведенная за последний год тренерским штабом и игроками команды (в УХЛ и юниорских лигах России, Европы и США) не могла не дать свои плоды. И если в первом матче против команды Японии соперник выиграл с минимально возможным счетом (0:1), то затем случился настоящий прорыв. В середине второго периода второго матча – против Австрии – украинцы проигрывали со счетом 2:3. Второе поражение подряд могло бы поставить крест на главной задаче – выиграть турнир и выйти во второй по значимости Дивизион IA. Но команда у сборной Украины оказалась с характером. И с удачей, без которой в спорте успеха не добиться. Заключительные минуты матча с австрийцами внесли коренной перелом – в результат одного конкретного матча, в турнирные расклады в целом, в психологию победителя, которая появилась у нашей команды и более уже не исчезала. Три гола и феерическая победа – 5:3 – впервые позволили громко заговорить о сборной Украины, как о фаворите соревнований. Хотя, к тому моменту, турнир еще даже не прошел свой экватор.

Одним из решающих стал матч с Венгрией, хотя, он же оказался и критичным для двух игроков команды. Напряженнейшая игра с одним из фаворитов развивалась по драматичному сценарию. Открыв счет украинцы попали под прессинг и соперник сумел сравнять результат. Во втором периоде наша команда забила еще два гола, а втретьем довела свое преимущество до крупного – 4:1. И надо же было такому случить, что в этот момент, когда судьба матча уже была предрешена, в середине третьего периода основной вратарь сборной Оганджанян в абсолютно «рабочем» эпизоде, почти на ровном месте, получил травму колена. Игрок слишком резво метнулся из одного угла в угол, чего не выдержал организм спортсмена. Долгая пауза и транспортировка игрока на носилках за пределы площадки повлияла на партнеров Оганджаняна по команде. Плюс, не вошел в игру второй голкипер Владислав Гурко, чья нервозность не могла не передаться партнерам по команде. Венгры почувствовали это и ринулись добивать раненного зверя, вследствие чего преимущество с 4:1 плавно уменьшилось до 3:4. А на последних секундах игры сборную Украины спасла… штанга. Кто знает, может она и была решающей не только в этой игре, а и в чемпионате в целом. Да, и еще…

Страшную травму в этом матче получил Глеб Кривошапкин. В одном из эпизодов, при атаке венгров, выйдя на игрока соперников, Глеб попал под щелчок соперника – шайба угодила куда-то возле уха нашего игрока и височной части головы – второе сотрясение за последний год. В кулуарах тут же поползли слухи, что в таком возрасте пережить две такие травмы подряд будет крайне тяжело, прежде всего, с психологической точки зрения. И, видимо, игрок вскоре завершит карьеру. Пока же официальных заявлений по этому поводу не было. А Глебу Кривошапкину хочется пожелать крепкого здоровья. А с хоккеем уже как сложится…

В дальнейшем украинским хоккеистам оставалось два матча с командами, которые ранее на ЧМ в Киеве ничего существенного не показали и справедливо шли в аутсайдерах. А между тем, победы в этих играх в основное время гарантировали украинцам итоговое первое место. И они пришли. Предпоследний матч турнира с Италией оказался нервным и почти равным, но, в итоге, сборная Украины доказала свое превосходство. А вот заключительная игра с Румынией стала настоящим бенефисом. Команда выиграла со счетом 6:0, забив по две шайбы в каждом из трех периодов. Наши юниоры – 18-летние хоккеисты – добились первого большого успеха в своей карьере – золота чемпионата мира!

Можно сказать, что 20 апреля в Украине родилась новая хоккейная команда – настоящая команда победителей. «Дрим-тим» из нее еще делать рано, но уверенность в том, что со временем это поколение хоккеистов принесет Украине большие «взрослые» успехи уже есть. И это главное.

Кстати, в воскресенье, 22 апреля, в литовском Каунасе стартует чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд. Все в том же третьем по значимости Дивизионе 1В. Туда сборная Украины опустилась после прошлогоднего провала на домашнем ЧМ 1А в Киеве. И сейчас, по логике, должна оттуда выбираться. Ведь по рейтингу украинская команда является фаворитом турнира. Но то на бумаге…

На самом деле из-за реформы УХЛ, почти половина нашей взрослой команды осталась не у дел. Часть игроков объявили о завершении карьеры, другие официальных заялений не делали, но и команд не смогли себе найти, некоторые выступают в заштатных чемпионатах, вроде национального первенства Румынии. Повысить класс в таких играх достаточно сложно, разве что, можно получить игровую практику, без которой совсем невмоготу.

Радует то, что уровень соперников на этом чемпионате будет «ниже плинтуса». А с другой стороны, чем сборная Украины заслужила себе статус безусловного фаворита турнира? Игры видятся весьма нелегкими, но задача возвращения во второй Дивизион – приоритетная. Без ее решения – украинский хоккей рискует на долгие годы увязнуть в болоте. Ряд матчей, которые команда провела по ходу сезона и, непосредственно, накануне чемпионата, предпосылок для оптимизма не дает. Остается рассчитывать на оптимизм во время самого ЧМ. На уверенные действия игроков, на солидность, преим ущество в классе и итоговые победы. Завершившийся накануне молодежный ЧМ в Киеве четко показал – взрослым есть с кого брать пример.

Кирилл Стадниченко