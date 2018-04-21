"Виннипег" вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

"Джетс" во второй раз обыграли "Уайлд" на ноль и вышли в четвертьфинал лиги.

"Виннипег Джетс" впервые в истории выиграл серию плей-офф, одержав победу со счетом 5:0 над "Миннесота Уайлд" в матче №5 первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Игра состоялась в пятницу на арене Bell MTS Place в Виннипеге, сообщает официальный сайт лиги.

Голкипер хозяев Коннор Хеллебак отразил 30 бросков и второй матч подряд провел на ноль. "Миннесота" не забросила ни одной шайбы в последних семи периодах этой серии.

Марк Шайфли забил гол и отдал результативную передачу, по шайбе забросили Джейкоб Труба, Брайан Литтл, Брэндон Танев и Джоэл Армиа. "Джетс" переиграли "Миннесоту" в Виннипеге с общим счетом 12:3. "Виннипег" выиграл 12 домашних матчей подряд.

В первые 12 минут матча "Виннипег" четыре раза поразил ворота соперников.

"Ребята замечательно играли, - сказал Хеллебак. - Все выполняли идеально. Если столько шайб забрасываешь в первом периоде, сопернику сложно прийти в себя, особенно при таком счете в серии. Это определенно сыграло свою роль".

Во втором раунде "Виннипег" будет играть против "Нэшвилл Предаторз" или "Колорадо Эвеланш". Счет в этой серии 3-2 в пользу "Предаторз".

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала.

20 апреля.

Питтсбург – Филадельфия – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Счет в серии 3:2

Шайбы: 0:1 – 17 Жиру (Ворачек, Филппула), 1:1 – 32 Раст (Брассар, Шири), 2:1 – 36 Гюнцель (Симон, Кросби), 2:2 – 38 Филппула (Лехтеря), 2:3 – 58 Кутюрье (Симмондс), 2:4 – 59 Рид (Филппула)

Виннипег – Миннесота – 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Счет в серии 4:1

Шайбы: 1:0 – 1 Труба (Коннор, Шайфли), 2:0 – 5 Литтл (Штястны, Бафлин), 3:0 – 11 Армия (Копп, Бафлин), 4:0 – 11 Танев, 5:0 – 40 Шайфли (Уилер, Штястны)

Нэшвилл – Колорадо – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Счет в серии 3:2

Шайбы: 1:0 – 50 Бонино (Уотсон, Экхольм), 1:1 – 55 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон), 1:2 – 58 Андригетто (Бэрри, Комфер)