Юниорская сборная Украины по хоккею разгромила Румынию и выиграла домашний ЧМ

Матч завершился со счетом 6:0.

В киевском Дворце спорта завершился заключительный матч чемпионата мира по хоккею среди юниорских команд (U-18) в третьем по значимости Дивизионе 1В, в котором сборная Украины разгромила команду Румынии и выиграла турнир в целом.

Матч завершился со счетом 6:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда забросила по две шайбы в каждом из периодов.

В первой 20-минутке отличились Кирилл Ланин и Александр Пересунько, во втором - Алексей Сиротенко и Артем Матейченко, а в третьем - Дмитрий Даниленко и Феликс Морозов.

Таким образом, сборная Украины одержала четыре победы в основное время в пяти матчах, уступив лишь в первой игре команде Японии (также в основное время).

Украинцы набрали 12 очков, столько же сколько и команда Австрии, но обошла соперника за счет победы в очной встрече - 5:3.

В следующем сезоне сборная Украины (U-18) выступит во втором по значимости Дивизионе 1А.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Киеве с 14 по 20 апреля.