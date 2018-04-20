Юниорская сборная Украины по хоккею разгромила Румынию и выиграла домашний ЧМ

22:18, 20 апреля 2018
Хоккей
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Юниорская сборная Украины выиграла домашний чемпионат мира по хоккею / facebook.com/UkrainianHockey

Матч завершился со счетом 6:0, сообщает официальный сайт соревнований

Украинская команда забросила по две шайбы в каждом из периодов.

В первой 20-минутке отличились Кирилл Ланин и Александр Пересунько, во втором - Алексей Сиротенко и Артем Матейченко, а в третьем - Дмитрий Даниленко и Феликс Морозов.

Таким образом, сборная Украины одержала четыре победы в основное время в пяти матчах, уступив лишь в первой игре команде Японии (также в основное время).

Украинцы набрали 12 очков, столько же сколько и команда Австрии, но обошла соперника за счет победы в очной встрече - 5:3.

В следующем сезоне сборная Украины (U-18) выступит во втором по значимости Дивизионе 1А.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Киеве с 14 по 20 апреля.

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Теги: #ЧМ-2018#хоккей сборная Украины