Объявлен состав сборной Украины по хоккею на чемпионат мира в Литве

В заявку попали три вратаря, восемь защитников и двенадцать нападающих.

Главный тренер национальной сборной Украины по хоккею Александр Савицкий назвал окончательный состав команды на чемпионат мира.

Турнир в третьем по значимости дивизионе ІВ пройдет в литовском Каунасе, сообщает Xsport.

Полная заяка выглядит так.

Вратари:

Богдан Дьяченко («Донбасс»), Сергей Гайдученко (без клуба). Третий запасной голкипер - Виталий Власенко (ХК «Кременчуг»)

Защитники:

Денис Петрухно («Металлург» Нк, ВХЛ, Россия), Владимир Романенко («Дунаря», Румыния), Кирилл Жовнир, Филипп Матвиенко, Дмитрий Игнатенко (все – «Донбасс»), Всеволод Толстушко (ХК «Кременчуг»), Кирилл Катрич, Андрей Татаренко (оба – без клуба)

Нападающие:

Сергей Бабинец, Владислав Гаврик (оба – «Прешов», Словакия), Никита Буценко, Дмитрий Нименко (оба – «Прогым», Румыния), Андрей Михнов («Юность», Беларусь), Виталий Лялька, Виктор Захаров (оба – «Донбасс»), Севастьян Карпенко, Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко (все – ХК «Кременчуг»), Шамиль Рамазанов (без клуба)

Генеральный менеджер: Сергей Мазур

Главный тренер: Александр Савицкий

Тренеры: Павел Михоник и Олег Шафаренко

Чемпионат мира пройдет с 22-го по 28 апреля на «Жальгирис Арене», которая в своей хоккейной формации способна принять 13 762 зрителя.

Соперниками украинцев станут Литва, Хорватия, Япония, Эстония и Румыния.

Отметим, что перед стартом чемпионата мира подопечные Савицкого провели два товарищеских матча – против сборной Польши (2:4) и Венгрии (4:5 Б).