"Бостон" одержал третью победу в Кубке Стэнли в серии с "Торонто"

"Брюинз" находится в шаге от выхода во второй круг соревнований.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лигесостсоялись два матча первого раунда - 1/8 финала- Кубка Стэгли, в одном из которых "Бостон Брюинз" обыграл "Торонто Мейпл Лифз" и выиграл в третий раз в серии до четырех побед.

Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт лиги.

"Брюинз" открыли счет на 28-й секунде матча - Тори Круг бросил из левого круга вбрасывания. Томаш Плеканец восстановил равновесие на восьмой минуте первого периода, получив пас от Митчелла Марнера. Это первый гол Плеканеца в составе "Мэйпл Лифс".

Победную шайбу забросил Брэд Маршан, а Давид Пастрняк отдал две голевые передачи. В составе "Бостона" не было центрфорварда Патриса Бержерона, получившего травму.

"Бостон" вышел вперед на 17-й минуте второго периода. Маршан и Пастрняк выкатились вдвоем на одного защитника после того, как Джейк Гардинер ошибся на чужой синей линии. Пастрняк пасом вывел Маршана практически на пустые ворота. В том моменте Пастрняк и Маршан находились на льду в течение 65 секунд, когда "Бостон" пробросил шайбу. Им пришлось остаться на льду, но они не побежали меняться, когда началась игра. В результате получился выход два в одного.

Чуть ранее в том периоде Раск справился с нападающим "Торонто" Митчеллом Марнером, сохранив счет ничейным.

Джейк Дебраск увеличил преимущество гостей в счете на пятой минуте третьего периода опять-таки в результате атаки два в одного. На этот раз Дебраску ассистировал Давид Крейчи - 3:1.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала.

19 апреля.

Торонто – Бостон – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Счет в серии 1:3

Шайбы: 0:1 – 1 Крюг (Пастрняк, Миллер), 1:1 – 7 Плеканец (Марнер, Марло), 1:2 – 36 Маршанд (МакКуайд, Пастрняк), 1:3 – 44 Дебраск (Крейчи)

Коламбус – Вашингтон – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Счет в серии 2:2

Шайбы: 0:1 – 6 Уилсон (Кузнецов), 0:2 – 29 Оши (Карлсон, Овечкин), 0:3 – 42 Овечкин (Уилсон, Кузнецов), 1:3 – 46 Дженнер (Андерсон), 1:4 – 57 Кузнецов