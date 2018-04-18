Юниорская сборная Украины по хоккею обыграла Италию и вплотную приблизилась к победе на ЧМ в Киеве

Матч завершился победой украинцев - 3:1.

Юниорская сборная Украины по хоккею одержала очередную победу на домашнем чемпионате мира (U-18), который проходит в Киеве.

В четвертом матче на мировом первенстве в дивизионе 1B украинская команда обыграла ровестников из Италии со счетом 3:1. Об этом передает корреспондент УНИАН.

Как и в предыдущие дни, столичный Дворец спорта собрал несколько тысяч болельщиков. Хозяева чемпионата в ответ порадовали поклонников очередным успешным результатом и игрой.

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После безголевого первого периода основные события произошли после перерыва. Во второй 20-минутке итальянцы повели в счете после позиционной ошибки украинцев в обороне.

Однако концовка периода осталась за нашей командой. Помогло 5-минутное удаление в составе "Скуадры Адзурры" - украинцы за это время, играя в большинстве, забросили две шайбы усилиями Никиты Круглякова и Даниила Бабчука.

На 12-й минуте заключительного периода Александр Пересунько, который недавно попал в список драфта НХЛ, протолкнул шайбу в рамку ворот соперника и сделал счет 3:1. Эти цифры сохранились до финальной сирены, несмотря на все попытки апеннинской сборной спасти матч.

Сборная Украины имеет в активе 9 очков (три победы и одно поражение) и по дополнительным показателям имеет преимущество над Австрией, у которой столько же баллов. Таким образом, для победы на чемпионате мира и выхода в дивизион 1А украинской команде достаточно победить в основное время аутсайдера - Румынию. Этот матч будет последним на турнире (начало - в 20.00 в пятницу).