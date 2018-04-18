Юниорская сборная Украины по хоккею потеряла двух основных игроков на чемпионате мира в Киеве

В двух оставшихся матчах на турнире украинская команда не досчитается ведущего форварда и вратаря.

Юниорская сборная Украины по хоккею потеряла двух основных игроков на чемпионате мира (U-18), который в эти дни проходит в Киеве.

Форвард Глеб Кривошапкин и вратарь Артур Оганджанян получили травмы во вчерашнем матче с Венгрией и больше не помогут своей команде на турнире, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Оба игрока получили серьезные повреждения в победной игре против венгров (4:3). Известно, что у Кривошапкина в результате попадания шайбы в голову в первом периоде диагностировано сотрясение.

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Что касается голкипера Оганджаняна, то в третьем периоде он неудачно приземлился на голеностоп и вынужден был покинуть пределы ледовой площадки на носилках.

К слову, во многом благодаря прекрасным действиям Артура Оганджаняна венгры не смогли обыграть украинскую сборную, а сам голкипер в итоге был признан лучшим игроком встречи в составе сборной Украины.

На проходящем первенстве Оганджанян отбил 94.32% бросков — это второй показатель чемпионата. В свою очередь его партнер по команде Кривошапкин в трех матчах отметился двумя шайбами, одна из которых стала победной в поединке с Австрией (5:3).

Отметим, что сегодня украинская сборная проведет четвертую игру на чемпионате мира против команды Италии (начало - в 20.00), а заключительный поединок ожидается в пятницу - с командой Румынии.