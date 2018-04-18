Новичок НХЛ "Вегас" всухую выиграл серию у "Лос-Анджелеса" и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Серия закончилась со счетом 4:0.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге состоялся четвертый матч серии плей-офф - 1/8 финала - Кубка Стэнли, в котором "Вегас Голден Найтс" в четвертый раз подряд обыграл "Лос-Анджелес Кингз" и выиграл всухую черию до четырех побед - 4:0.

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт лиги.

"Вегас Голден Найтс" стал первой командой в истории НХЛ, выигравшей в дебютном сезоне серию розыгрыша Кубка Стэнли за четыре поединка. Также "Вегас" стал второй командой лиги, сумевшей за четыре встречи выиграть первую в своей истории серию плей-офф. В 1970 году это удалось "Питтсбург Пингвинз".

Марк-Андре Флери отразил 31 бросок и во второй раз сыграл на ноль в этой серии. Победную шайбу забросил Брэйден Макнэбб. Во втором раунде "Голден Найтс" встретятся либо с "Сан-Хосе Шаркс", либо с "Анахайм Дакс".

Голкипер "Кингз" Джонатан Куик парировал 20 бросков. "Лос-Анджелес" проиграл все пять последних матчей плей-офф на своем льду, и потерпел восемь поражений в девяти кубковых поединках, которые команда провела после 2014 года, когда завоевала Кубок Стэнли.

Все четыре матча первого раунда "Вегас" выиграл с преимуществом в одну шайбу.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала

17 апреля.

Коламбус – Вашингтон – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0)

Счет в серии 2:1

Шайбы: 0:1 – 25 Уилсон (Овечкин, Нисканен), 1:1 – 31 Дюбуа (Джонс, Панарин), 1:2 – 34 Карлсон (Овечкин, Бэкстрем), 2:2 – 44 Панарин (Эткинсон), 2:3 – 89 Эллер (Коннолли, Смит-Пелли)

Миннесота – Виннипег – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Счет в серии 1:3

Шайбы: 0:1 – 19 Шайфли (Моррисси, Коннор), 0:2 – 59 Шайфли (Копп, Уилер)

Лос-Анджелес – Вегас - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Счет в серии: 0-4

Шайба: 0:1 – 24 Макнэбб (Карлссон, Смит)