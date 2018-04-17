"Сан-Хосе" разгромил "Анахайм" в матче Кубка Стэнли

Игра завершилась со счетом 8:1.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча первого раунда плей-офф - Кубка Стэнли - в одном из которых "Сан-Хосе Шаркс" разгромил "Анахайм Дакс".

Матч завершился со счетом 8:1, сообщает официальный сайт лиги.

Третий матч серии между "Сан-Хосе" и "Анахаймом" проходил ровно по тем же рельсам, что и первые два. Произошло это к полному и явному удовлетворению "Шаркс", которые и в первых двух гостевых матчах лучше играли в хоккей, а уж в домашних стенах забили восемь голов и установили клубный рекорд в плей-офф.

После второй игры, где главным оружием "Анахайма" были физическая сила и агрессия,для возможного успеха "Дакс" стоило бы попробовать поиграть в хоккей. Третий матч показал, что коллектив Рэнди Карлайла оказался на это банально не способен. За первые два периода, после которых "Шаркс" вели со счетом 5:1, и игра уже была сделана, "Анахайм" смог лишь раз отличиться в большинстве.

"Сан-Хосе" играючи тормозил соперника в средней зоне, вынуждал "Дакс" бросать с дальней дистанции, четко работал на своем пятачке, а также раз за разом убегал в контратаки с численным преимуществом.

"Шаркс" были сильнее оппонента во всех компонентах, но особенно выделялось четвертое звено в составе Мелкера Карлссона, Эрика Фера и Маркуса Соренсена. В регулярном чемпионате эти ребята не блистали, но когда настала пора плей-офф, включили дополнительные обороты и показали, насколько важна в решающих матчах глубина состава.

Именно это звено соорудило третий и четвертый голы "Шаркс", после которых "Дакс" только и оставалось, что лезть драться и нарушать правила. С задачей наказать з аэто соперника блестяще справились бригады большинства, следом четыре раза реализовавшие лишнего.

Кубок Стэнли. 1/8 финала.

16 апреля.

Торонто – Бостон – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Счет в серии: 1-2

Шайбы: 1:0 – 17 ван Римсдайк (Райлли, Бозак), 1:1 – 23 МакКуайд (Курали, Шаллер), 2:1 – 23 Марло (Райлли, Марнер), 2:2 – 26 Хара (Холден, Курали), 3:2 – 34 Мэттьюс (Хайман, В. Нюландер), 4:2 – 56 Марло (Плеканец, Марнер)

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Счет в серии: 1-2

Шайбы: 0:1 – 20 Киллорн (Стэмкос, Кучеров), 1:1 – 32 Холл, 1:2 – 40 Стэмкос (Киллорн, Кучеров), 2:2 – 44 Бутчер (Палмиери, Холл), 3:2 – 52 Ноусен (Грин, Холл), 4:2 – 59 Колман, 5:2 – 59 Лавджой

Колорадо – Нэшвилл – 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Счет в серии: 1-2

Шайбы: 1:0 – 1 Комо (Ньето, Седерберг), 2:0 – 13 Бурк (Комфер, Немет), 3:0 – 18 Маккиннон (Ландескуг), 4:0 – 24 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 4:1 – 30 Джохансен (Эллис, Форсберг), 4:2 – 47 Сиссонс (Эллис, Йоси), 5:2 – 58 Ландескуг (Барберио, Рантанен), 5:3 – 58 Уотсон

Сан-Хосе – Анахайм – 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)

Счет в серии: 3-0

Шайбы: 1:0 – 3 Кутюр (Бедкер), 1:1 – 13 Ракелль (Гецлаф, Монтур), 2:1 – 21 Донской (Кэйн), 3:1 – 23 Серенсен (Донской), 4:1 – 33 Фер (Карлссон, Серенсен), 5:1 – 36 Гертл (Кутюр, Павелски), 6:1 – 50 Павелски (Донской, Майер), 7:1 – 57 Кэйн (Кутюр, Влэшик), 8:1 – 59 Майер (Лабанк, Тирни)