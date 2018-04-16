Новичок НХЛ "Вегас" выиграл и третий матч серии у "Кингз" в первом раунде Кубка Стэнли

"Голден Найтс" забросили три шайбы в третьем периоде и повели в серии со счетом 3-0.

"Вегас Голден Найтс" забил три гола в третьем периоде и со счетом 3:2 переиграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче №3 серии первого раунда плей-офф Западной конференции.

В серии до четырех побед "Голден Найтс" ведут со счетом 3-0, сообщает официальный сайт лиги.

"Вегас" стал первой командой в истории НХЛ, выигравшей первые три матча плей-офф в своем дебютном сезоне.

В составе "Голден Найтс" голами отметились Коди Икин, Джеймс Нил и Уильям Карлссон, а Марк-Андре Флери отразил 37 бросков.

В составе "Кингз" голом и передачей отметился Анже Копитар, Алекс Аяфалло забил свой первый гол в плей-офф, а Джонатан Куик сделал 23 сэйва. "Лос-Анджелес" в девятый раз в истории уступает в серии со счетом 0-3.

На 15-й минуте третьего периода Нил отправил шайбу между щитков Куика и вывел "Вегас" вперед (2:1), а через 21 секунду Карлссон сделал счет 3:1, в касание реализовав передачу Райли Смита от лицевого борта.

За 2:04 минуты до конца третьего периода Копитар подставил клюшку под наброс Оскара Фантенберга и сократил отставание "Кингз" до одной шайбы (2:3).

На седьмой минуте третьего периода "Голден Найтс" сравняли счет (1:1). Икин из правого круга вбрасывания замкнул передачу Райана Карпентера. По ходу этой же комбинации Колин Миллер попал в перекладину.

"Кингз" открыли счет на 14-й минуте первого периода, впервые в серии поведя в счете. Аяфалло с близкого расстояния поразил ворота, но игра продолжалась еще три секунды. После остановки оперативный штаб НХЛ рассмотрел эпизод и постановил, что шайба пересекла линию ворот, что позволило Аяфалло набрать первое очко в плей-офф в карьере.

Аяфалло не попал в заявку на второй матч и не забивал в 12 предыдущих встречах (с 3 марта).

"Вегас" стал третьей командой в истории НХЛ, выигравшей первые три встречи плей-офф. В 1970 году это сделал "Питтсбург Пингвинз", а в 1996-м - "Флорида Пэнтерз". "Пингвинз" и "Пэнтерз" впервые принимали участие в плей-офф в своих третьих сезонах в НХЛ.

"Лос-Анджелес" является одной из четырех команд в истории НХЛ, выигрывавшей серию со счета 0-3. Это произошло в первом раунде плей-офф 2014 года против "Сан-Хосе Шаркс".

Четвертая встреча пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на среду в 5.30 по киевскому времени.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала.

15 апреля.

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Счет в серии 1:2

Шайбы: 0:1 – 10 Кросби (Хернквист), 0:2 – 22 Брассар (Летанг, Кессел), 0:3 – 26 Малкин (Кросби, Летанг), 0:4 – 26 Думулин (Кросби), 1:4 – 33 Сэнхайм (Патрик, Ворачек), 1:5 – 47 Шульц (Кросби, Малкин)

Миннесота – Виннипег – 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Счет в серии 1:2

Шайбы: 0:1 – 4 Уилер (Лайне, Бафлин), 1:1 – 9 Гранлунд (Э.Стаал, Койву), 2:1 – 17 Паризе (Брудин, Койву), 3:1 – 23 Дамба (Эрикссон Эк, Уинник), 3:2 – 26 Майерс, 4:2 – 34 Э.Стаал (Дамба, Гранлунд), 5:2 – 35 Гринуэй (Силер, Каллен), 6:2 – 38 Фолиньо (Силер, Сперджен)

Вашингтон – Коламбус – 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0)

Счет в серии 0:2

Шайбы: 1:0 – 2 Бигл (Ержабек, Орпик), 2:0 – 13 Овечкин (Оши, Карлсон), 2:1 – 18 Эткинсон (Фолиньо), 3:1 – 24 Овечкин (Карлсон, Бэкстрем), 3:2 – 28 Андерсон (Джонс, Веренски), 3:3 – 31 Эткинсон (Джонс, Панарин), 3:4 – 38 Веренски (Панарин, Бьоркстранн), 4:4 – 56 Оши ( Бэкстрем, Карлсон), 4:5 – 72 Калверт (Веренски)

Лос-Анджелес – Вегас – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Счет в серии 0:3

Шайбы: 1:0 – 13 Иафалло (Браун, Копитар), 1:1 – 46 Икин (Карпентер, Перрон), 1:2 – 54 Карлссон (Маршессо, Смит), 1:3 – 54 Нил (Так, Шмидт), 2:3 – 57 Копитар (Фантенберг)