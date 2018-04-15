Украинские хоккеисты одержали первую победу на молодежном чемпионате мира

20:10, 15 апреля 2018
Хоккей
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Сборная Украины обыграла Австрию в матче МЧМ / fhu.com.ua

Игра завершилась со счетом 5:3, при этом, после 2-х периодов украинцы проигрывали 2:3, сообщает официальный сайт соревнований

Первый период матча завершился со счетом 1:1 (гол у сборной Украины на счету Даниленко), а после второго уже вели в счете австрийцы (гол у хозяев льда забил Кривошапкин).

И только какмбэк украинцев в третьем периоде позволил команде одержать первую победу на турнире. Три безответных гола забили Морозов, Кривошапкин и Матейченко.

Таким образом, украинцы одержали первую победу на турнире при одном поражении (от Японии - 0:1).

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Теги: #чемпионат мира#хоккей ЧМ сборная Украины