Украинские хоккеисты одержали первую победу на молодежном чемпионате мира
20:10, 15 апреля 2018Хоккей
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Наша сборная обыграла команду Австрии со счетом 5:3.
Сборная Украины обыграла Австрию в матче МЧМ / fhu.com.ua
В столичном Дворце спорта завершился матч 2-го тура чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд, в котором сборная Украины обыграла команду Японии.
Игра завершилась со счетом 5:3, при этом, после 2-х периодов украинцы проигрывали 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Первый период матча завершился со счетом 1:1 (гол у сборной Украины на счету Даниленко), а после второго уже вели в счете австрийцы (гол у хозяев льда забил Кривошапкин).
И только какмбэк украинцев в третьем периоде позволил команде одержать первую победу на турнире. Три безответных гола забили Морозов, Кривошапкин и Матейченко.
Таким образом, украинцы одержали первую победу на турнире при одном поражении (от Японии - 0:1).
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