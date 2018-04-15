"Бостон" крупно переиграл "Торонто" во втором матче серии Кубка Стэнли

Игра завершилась со счетом 7:5, а серия до 4 побед продолжится при 2:0 в пользу "Брюинз".

В ночь на воскресенье Давид Пастрняк забросил три шайбы и отдал три голевые передачи, чем помог "Бостон Брюинз" обыграть со счетом 7:3 "Торонто Мэйпл Лифс" в матче №2 первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

В двух играх этого плей-офф на счету нападающего четыре гола и пять результативных передач - девять очков, сообщает официальный сайт НХЛ.

Он повторил рекорд лиги по количеству очков, набранных одним игроком за два первых матча в плей-офф (Фил Эспозито, 1969 год).

"В этом сезоне я играл с выдающимися хоккеистами в замечательной команде, - сказал Пастрняк, ставший самым молодым игроком НХЛ, набравшим шесть очков в кубковом матче. - С такой командой очень легко… У нас многие знают, чего хотят, и цену, которую придется за это заплатить".

Брэд Маршан и Патрис Бержерон заработали по четыре балла за голевые передачи, а Туукка Раск парировал 30 бросков.

"Бостон" повел в серии со счетом 2-0. Матч №3 пройдет в Торонто в понедельник.

Кубок Стэнли. 1/8 финала.

14 апреля.

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)

Счет в серии: 2-0

Шайбы: 1:0 – 12 Пойнт (Макдона, Палат), 1:1 – 13 Хишир, 2:1 – 23 Киллорн (Стэмкос, Кучеров), 3:1 – 24 Джонсон (Пойнт, Макдона), 4:1 – 26 Кучеров, 5:1 – 33 Киллорн (Хедман, Кучеров), 5:2 – 39 Ватанен (Шнайдер, Грин), 5:3 – 51 Колман (Мур, Зэйджак)

Нэшвилл – Колорадо – 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Счет в серии: 2-0

Шайбы: 0:1 – 2 Бурк (Уилсон, Комфер), 1:1 – 21 Фиала (Террис, Сиссонс), 2:1 – 32 Арвидссон, 3:1 – 36 Джохансен (Суббан, Экхольм), 3:2 – 37 Маккиннон (Задоров), 4:2 – 47 Уотсон (Бонино, Фиала), 4:3 – 49 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 5:3 – 58 Хартман (Экхольм, Суббан), 5:4 – 59 Керфут (Бэрри, Рантанен)

Бостон – Торонто – 7:3 (4:0, 1:2, 2:1)

Счет в серии: 2-0

Шайбы: 1:0 – 5 Пастрняк (Бержерон, Крюг), 2:0 – 9 Дебраск (Бержерон, Крюг), 3:0 – 12 Миллер (Маршанд, Пастрняк), 4:0 – 15 Нэш (Пастрняк, Крюг), 4:1 – 21 Марнер (Хайман), 5:1 – 23 Крейчи (Маршанд, Пастрняк), 5:2 – 29 Бозак (Райлли, Браун), 6:2 – 52 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 6:3 – 54 ван Римсдайк (Марнер, Юнссон), 7:3 – 58 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)

Анахайм – Сан-Хосе – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Счет в серии: 0-2

Шайбы: 1:0 – 1 Сильверберг (Линдхольм), 1:1 – 9 Серенсен (Диллон), 1:2 – 14 Кутюр (Павелски, Лабанк), 1:3 – 21 Гертл (Кутюр, Бедкер), 2:3 – 27 Линдхольм (Кеслер, Гецлаф)